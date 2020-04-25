Легендарный российский тренер срочно госпитализирован в больницу

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона по смешанным единоборствам UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, срочно госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает “Рейтинг букмекеров”.

Причина госпитализации не уточняется. Сам 57-летний тренер подтвердил, что находится в больнице, но деталей случившегося не рассказал.

Нурмагомедов-старший попал в Книгу рекордов Гиннеса за то, что подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Интересно, что в свою бытность спортсменом Абдулманап становился чемпионом Украины по дзюдо и самбо. Его младший брат Нурмагомед становился чемпионом мира по спортивному самбо, выступая за сборную Украины. На тот момент Абдулманап был его тренером.

Ранее “источник” сообщал, что российский чемпион UFC громко оскандалился на битве взглядов.