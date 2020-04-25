Вывозили младенцев за границу: в Киеве раскрыли схему по торговле детьми, фото

В Украине разоблачили группу, которая наладила продажу младенцев за границу под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

Участники группы подыскивали иностранцев, желающих родить ребенка в Украине: при этом они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины.

Другие соучастники находили женщин на территории Украины для оформления фиктивных браков и привлечения к участию в суррогатных программах.

Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 тысяч долларов, организация искусственного оплодотворения с помощью суррогатной матери – от 15 тысяч долларов, услуги по фиктивному браку – от 1000 долларов.

Полицейские провели 11 обысков по адресам столичной клиники, которая специализировалась на услугах репродуктивной медицины, и в жилище и автомобилях фигурантов, в результате которых изъяли вещественные доказательства: компьютеры, мобильные телефоны, деньги, черновые записи, флэш носители и документы. Также работники полиции провели три обыска по месту пребывания новорожденных младенцев, которые стали жертвами торговли.

В одном из столичных домов в разных квартирах обнаружено пять младенцев (возраст до двух месяцев), которые находились под наблюдением женщин. По уходу за детьми они получали от 500 до 1000 гривен в сутки. Сейчас дети находятся в специализированных лечебных учреждениях. Во время проведения обысков изъяты медицинские справки детей, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документация.

Как сообщал “источник”, в Запорожской области директор интерната отдавал своих подопечных в трудовое рабство.