В Польше уснувший водитель сбил двух украинцев: что известно о пострадавших

В Польше водитель автомобиля уснул за рулем и сбил двух граждан Украины, один из них находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “РБК-Украина”.

“В Польше 25 апреля в 6:40 по местному времени в городе Жоры случилось дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства и двух пешеходов – граждан Украины”, – рассказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

В результате ДТП украинцы получили травмы, их госпитализировали.

“Гражданка Украины получила легкие повреждения и была выписана из больницы, тогда как другой пострадавший украинец находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии без сознания”, – добавил он.

В настоящее время генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников пострадавших украинцев.

Как сообщал “источник”, 14 января в Польше столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев.