“Шахтер” намерен подписать талантливого земляка Месси: видео

Чемпион Украины донецкий “Шахтер” собирается усилиться очередным игроком из Южной Америки. На этот раз скауты дончан активно заинтересовались аргентинским хавбеком “Бока Хуниорс” Николасом Капальдо.

Как сообщает журналист Mindo Boca Луис Фрегосси, скауты следили за его игрой на предолимпийском турнире в Колумбии в январе.

Селекционеры передали руководству “Шахтера” хорошие отзывы о футболисте, после чего боссы клуба решили подписать игрока в ближайшее трансферное окно.

Отметим, что Капальдо выступает за молодежную сборную Аргентины, за которую сыграл 8 игр и забил 2 гола.

По данным ресурса Transfermarkt, игрок оценивается в 2,3 млн евро. Его соглашение с аргентинским клубом рассчитано до лета 2021-го.

Напомним, что бывший нападающий сборной Украины Марко Девич объявил о завершении игровой карьеры.