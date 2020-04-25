В России произошла катастрофа с вертолетом: страшное видео момента ЧП

На северном полуострове Ямал (Российская Федерация) потерпел крушение вертолет Ми-26 “Абакан-Авиа”, который направлялся на газовое месторождение в Красноярском крае.

Момент жесткой посадки попал на видео очевидцев, которые опубликовали его в соцсетях.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы мог стать вихревой поток. На Ямале сейчас сильный ветер и снег.

На борту вертолета, следовавшего на газовое месторождение в Красноярском крае, находились 8 человек, из них 5 – пассажиры. Во время жесткой посадки пострадали 2 человека. Бортинженеры Нурали Мальцургенов и Владимир Иванов госпитализированы с переломами ребер.

Видео 18+ (нецензурная лексика).

Как сообщал “источник”, ранее в Хабаровском крае Российской Федерации разбился легкомоторный самолёт Л-142.