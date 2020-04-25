Что будет после смягчения карантина: Кабмин анонсировал новые стандарты жизни украинцев

Украина должна научиться жить по новым стандартам, по новой социальным поведением, как и весь остальной мир после ослабления карантина.

Ослабление карантина и угроза для новых регионов: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом 25 апреля в соцсетях заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, ослабление карантина не будет означать, что угроза пройдет.

“Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина”, – написал он.

Также он опубликовал инфографику, в которой детально говорится о том, что будет происходить в стране после смягчения карантина.

Так, даже после этого людей призывают соблюдать безопасную дистанцию друг от друга, а также постоянно дезинфицировать руки и помещения. Также премьер призвал людей носить маски и перчатки в местах массового скопления людей.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро субботы, 25 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 8 125 человек.