Как украинцам на карантине вернуться на заработки в Европу: инструкция и данные о вакансиях

Несмотря на пандемию коронавируса украинцы хотят вернуться на заработки в Европу.

Об этом сообщает ТСН.

Например, в Венгрию можно уже попасть даже в условиях карантина. Правительство страны открыло границы на 4 часа в сутки, чтобы заробитчане могли въехать в Венгрию или транзитом следовать в другие страны ЕС.

Как вернуться на работу в Венгрию

В соответствии с пунктом 2 раздела 4 постановления правительства Венгрии 81/2020 (IV.1), начальник Национальной полиции в пределах своей компетенции решил, что граждане Украины смогут вернуться на заработки, если напишут необходимое заявление на электронный адрес [email protected]

Однако отмечают, что пересечь границу можно только с разрешение. К заявке надо прикрепить и отправить на указанный выше адрес электронной почты:

отсканированное фото загранпаспорта/удостоверение личности, адресную карточку или, если таковой нет, договор аренды или свидетельство о праве собственности;

место и время пересечения границы, номерной знак и маршрут автомобиля или микроавтобуса, пригодного для перевозки максимально 9 человек;

удостоверение с места работы, подтверждающее трудоустроенность гражданина Украины.

Заявители должны отвечать условиям въезда, предусмотренным Шенгенским кодексом границ. Кроме того, обязательным является медицинское обследование, которое не должно показать подозрения на заражение COVID-19. Также зарегистрированное эпидемиологическим органом лицо должно придерживаться срока назначенного карантина и официальной домашней самоизоляции (14 дней).

Гражданин Украины не сможет покидать место самоизоляции по указанному адресу в течение 14 дней. Правоохранители будут проверять это несколько раз в день.

Пассажиры обязаны ехать в пункт назначения только по определенному маршруту и в транспортном средстве, на котором произошло пересечение границы. Иначе против них откроют дело о правонарушении, что может привести к запрету на въезд и проживание.

Как транзитом через Венгрию добраться других стран Европы

Украинцы могут въехать в страну без подачи заявления только в случае выполнения всех требований:

возможность подтвердить официальными документами, которые примет страна назначения, транзитная страна, соседняя с Венгрией;

страна назначения или транзитная страна, которая граничит с Венгрией, сообщит Венгрии, что дает возможность въезда или транзита;

нет подозрений на заболевание COVID-19;

заявитель соответствует условиям въезда, предусмотренным Кодексом о Шенгенских границах.

Даже отвечая всем указанным условиям, нельзя отклоняться от указанного транзитного маршрута. Украинским, румынским и сербским работникам, следующим в страны Западной Европы, разрешается въезжать на территорию Венгрии только в течение установленного времени. Ранее Венгрия сообщила о временных ограничения для пересечения границы: въезд из Украины в Венгрию, запланированный на период после 20 апреля 2020 года, может происходить с 16:00 до 20:00.

Кто может вернуться в Европу

Как сообщают компании по поиску работы за рубежом, к сожалению, вернуться в Европу могут только те, у кого есть гражданство или вид на жительство, или специальные договоренности между государствами на уровне МИД. То есть рабочей визы или разрешения на работу пока в условиях карантина в большинстве стран недостаточно. Более того, получить визу или разрешение в нынешних условиях также пока невозможно, поскольку посольство или не работают вообще, либо работают частично, но виз не выдают

“Мы ожидаем, пока что-то изменится. Вот последние два дня начались только разговоры о том, что, возможно, украинцам позволят вернуться по рабочим визами в Польшу. Да и то только тем, кто их уже имеет, а кто нет – мы, конечно, можем подать документы на получение приглашения от работодателя для получения визы, но когда придет ответ от польской стороны – пока мы сказать не можем. Это точно будет не скоро”, – прокомментировали ситуацию в компании “АМ Лингвиста”.

Страны Балтии

Там ситуация еще сложнее – посольства не принимают документы на визы.

“Ни одно из посольств в странах Балтии документы не принимает. Въехать туда могут только те украинцы, которые имеют вид на жительство. Да, у меня застряло 30 украинцев, которые уже имеют разрешение от литовских работодателей, но из-за карантинных ограничений не могут въехать на территорию Литвы”, – рассказала директор рекрутингового агентства по подбору персонала для работы за рубежом Global TeamWork Ирина Богаченко.

Ситуация на европейском рынке труда и популярные вакансии

Ситуация на рынке труда в странах в Европе, по словам работодателей и украинских компаний по поиску работы, очень непростая. Рабочей силы не хватает, многие предприятия не работает. По словам менеджера компании по подбору кадров, в Польше сейчас многие предприятия закрылись и работы нет.

“У нас пока заказов особо нет, поскольку в Польше не так много пока предложений. Многие предприятия не работает”, – отметил менеджер.

Однако на сайтах по поиску работы и в соцсетях очень много предложений с актуальными вакансиями в Польше, Чехии, Германии. Они в основном предлагаются для тех украинцев, которые решили не возвращаться в Украину, а остались за рубежом. Сезонные работы, преимущественно в аграрном секторе, не зависят от карантина. Таких вакансий много в Польше и Чехии.

Очень востребованными из-за карантина стали логистические вакансии и вакансии упаковщиков на складах товаров, курьерских служб и почтовых отделений. Также востребованы рабочие профессии. Не хватает специалистов на строительстве, особенно это касается Балтии, поскольку несмотря на карантин продолжает работать строительная отрасль и есть даже государственные заказы, однако работать некому.

“Ситуация у работодателей патовая. Застройщики работают, а строителей нет. Работать некому. В Литве доходит до того, что руководители вынуждены сами укладывать плитку. А эстонцы, которые из-за карантина потеряли работу в Финляндии и Норвегии, работать за такую зарплату не хотят. Поэтому там сейчас очень не хватает наших украинцев. Востребованы также электрики, сантехники, сварщики и работники на деревообрабатывающие предприятия”, – рассказала Ирина Богаченко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что украинских работников ждут в европейских странах.

“Безусловно, кризис – это время не только для того, чтобы его разруливать, но и строить стратегию. Потому что ты понимаешь, что после кризиса стратегия меняется. Сейчас мы уже фиксируем большой спрос на украинский трудовой миграции в соседние страны. Уже есть случаи, когда мне звонят коллеги из МИД определенных стран и говорят: наша страна готова оплатить чартеры, документы и все остальное. К тому же прямо сейчас, потому что начинаются сезонные работы”, – сообщил министр.

По его словам, министерство пока рассматривает эти запросы.

“Мы за то, чтобы с рабочими визами был порядок, но с другой стороны, наша задача – не стимулировать трудовую миграцию, а делать так, чтобы люди находили работу внутри страны”, – добавил Кулеба.

Как сообщал “источник”, массовое возвращение заробитчан и затяжной экономический кризис из-за карантина вряд ли обернуться масштабными протестами.