У Зеленского готовят еще одно увольнение и изменения в ОПУ: фамилия и детали от источника

Из Офиса президента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского уйдет руководитель Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Апаршин.

Об этом сообщил “источнику” осведомленный источник в администрации президента.

“Апаршин – человек, близкий к Богдану (Андрею Богдану, экс-руководителю ОПУ, – “источник”). Андрей его привел в команду, сделал своим помощником, а потом устроил в Директорат”, – объяснил возможную причину увольнения собеседник.

По его словам, Директорат по вопросам национальной безопасности и обороны в ОПУ будет реорганизован в ходе изменений структуры сектора, представляющего силовую вертикаль Банковой.

“Директорат Апаршина реорганизуют, появится новый орган, который будет взаимодействовать с новосозданным Директоратом политики в сфере обороны при Минобороны”, – уточнил источник.

Таким образом генеральный директор Иван Апаршин потеряет свою должность. Во главе силовой вертикали будет стоять заместитель главы ОПУ Роман Машовец.

“У Машовца есть опыт работы с министром Тараном со времен его службы в ГУР, думаю, они найдут общий язык”, – заметил при этом собеседник.

Подробнее об изменениях в ОПУ читайте в материале “источника”: В ожидании новой политической войны: зачем Ермак создает “теневой Кабмин”