ФИФА выделит украинскому футболу круглую сумму на преодоление последствий коронавируса

ФИФА решила оказать финансовую помощь футбольным ассоциациям, которые столкнулись с кризисом из-за пандемии коронавируса.

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Как говорится на официальном сайте организации, все 211 членов-ассоциаций получат денежную выплату в размере 500 тысяч долларов. В числе ассоциаций также и Украинская ассоциация футбола.

Ожидается, что средства поступят уже в ближайшие дни. При этом в ФИФА требует от ассоциаций подтвердить целевое расходование выделенных средств.

“ФИФА поддержит тех, у кого случились трудности. Мы окажем финансовую помощь нашим членам. Это первый шаг нашего долгосрочного плана поддержки”, – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, что руководство чемпионата Германии по футболу рассматривает несколько вариантов возобновления национального первенства.