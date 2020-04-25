Десятки новых случаев: обновленная статистика по коронавирусу в Киеве на 25 апреля

За прошедшие сутки, 24 апреля, в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом у 37 человек, четверо из них – медработники.

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Как сообщают киевские власти, за сутки зафиксирован один летальный исход.

По состоянию на утро 25 апреля в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди новых зараженных 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет и 11 мужчин от 18 до 82 лет. Также вирус подтвердили у девушки и троих юношей возрастом до 17 лет.

Трое из новых зараженных госпитализированы в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За сутки от вируса вылечились семеро киевлян, всего за это время его побороли 60 человек.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро субботы, 25 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 8 125 человек.