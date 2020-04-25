Людей хоронят в закрытых гробах, а власти молчат: в Беларуси новый очаг коронавируса, фото

Новым очагом распространения коронавируса в Беларуси стал город Столбцы, расположенный в 65 километрах от Минска.

Об этом сообщает белорусское издание “Наша Нива”.

Больница в городе с численностью населения 17 тысяч рассчитана на 134 койки. Все места, по информации издания, в клинике переполнены пациентами с пневмонией и коронавирусом, часть больных отправляют в другие города.

Только за один день в городе умерло, как минимум трое жителей. Все они жили в районе улиц Мичурина и Колхозной, где расположен местный рынок. Диагнозом и причиной смерти медики указывают двустороннюю пневмонию. При этом умерших хоронят в закрытых гробах.

По информации “Нашей Нивы”, жертвой коронавируса стали представители местной власти. В частности, госпитализирована заместитель председателя райисполкома. В учреждении провели дезинфекцию, после чего райисполком продолжил работу.

Местные жители предполагают, что распространение болезни в небольшом райцентре произошло из-за того, что одна из заболевших женщин работала кондуктором в общественном транспорте.

Как сообщал “источник”, в белорусских городах Минск и Витебск медиков во время борьбы с коронавирусом принуждают участвовать в субботнике.