В Египте археологи нашли саркофаг с мумией девочки в роскошных ожерельях: фото

В Египте во время раскопок в некрополе Драа Абул Нага в городе Луксоре археологи наткнулись на антропоидный саркофаг, в котором находилась мумия девочки-подростка.

Саркофаг нашли случайно, когда разгребали кучи погребального мусора. По словам исследователей, саркофаг был аккуратно уложен на землю.

В длину саркофаг был 1,75 метра, его вырезали из одного ствола платана, после чего его покрыли побелкой и окрасили в красный цвет.

На момент смерти девочке было 15 или 16 лет, но мумия очень плохо сохранилась. При этом на ушах похороненной девочки археологи заметили две серьги, которые были изготовлены в форме спирали. По предварительной версии, они были медными.

Кроме того, в саркофаге были найдены два кольца, одно из которых было сделано из кости, а второе из металла.

Также на груди девочки археологи нашли четыре ожерелья. Одно было изготовлено из круглых фаянсовых бусин темно-синего цвета, а второе – из зеленого фаянса и стеклянных бус.

При этом наиболее красивым ученые посчитали третье ожерелье, которое было собрано из 74 бусин. Каждая из них была изготовлена из разного материала: аметиста, сердолика, янтаря, синего стекла и кварца.

Еще одно ожерелье состоит из нескольких нитей фаянсовых бус.

Также на месте нашли еще один маленький гроб, сделанный из глины. Внутри него археологи нашли погребальную деревянную статуэтку ушабти.

Напомним, что израильские ученые обнаружили на старинном надгробном камне, которому около 14 тысяч лет, изображение, похожее на фигурку человека.