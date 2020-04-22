Как в Украине будут запускать транспорт после завершения карантина: названы этапы

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о поэтапном запуске общественного транспорта в Украине в рамках смягчения карантинных ограничений.

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Об этом он рассказал изданию “РБК-Украина”.

“Транспорт, скорее всего, будет запускаться поэтапно. То есть сначала – облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугородному, потом – к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок“, – уточнил Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас не может сообщить точной даты начала восстановления пассажирских перевозок. Над вычислением даты работают аналитики, так как массовые перевозки групп людей в замкнутых пространствах – это один из самых серьезных рисков.

“Поэтому снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно. Возьмем метро – это 2 миллиона пассажиров ежедневно. Мы понимаем, что из-за одного больного человека при этих условиях через неделю уже будут тысячи больных. И это только через метро. Поэтому, чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая“, – резюмировал Шмыгаль.

Как сообщал “источник”, премьер-министр также заявил, что пока неизвестно, насколько мощными будут пики заболеваемости в Украине. Потому карантин будет продлен, но некоторые меры смягчат.