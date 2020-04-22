Глава Офиса президента назвал «красные линии» Зеленского по Донбассу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский никогда не согласится проводить выборы на неподконтрольной Украине части Донбассе до получения контроля над территорией и менять статус региона в Конституции.

Об этом он сообщил в комментарии BBC News Украина, передает ДонПресс

Так, Ермак отметил, что у команды Зеленского есть определенные красные линии:

«Выборов до получении контроля над всем Донбассом и границей не будет, так же не будет никаких компромиссов по изменению Конституции, исключая реформы децентрализации. Команда президента никогда не откажется от стремления вновь объединить Украину и восстановить ее территориальную целостность. Отказ от этого — также наша красная линия».

По словам главы ОПУ, в случае создания консультативного совета с ОРДЛО «власти ЛДНР» не будут иметь отношения к назначению представителей этих территорий