Будет три уровня: в Кабмине заинтриговали заявлением про карантин в Украине

В Украине власти продумывают стратегию смягчения карантинных мер.

Британия уже говорит о карантине до 2021 года: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказала изданию “РБК-Украина”.

“Все зависит от развития ситуации, и, в частности, от того, как мы пройдем эти прогнозируемые два пика. Пока что мы рассматриваем 11 мая как такой желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет. Сегодня еще никто в мире прогнозировать и предугадывать данные относительно коронавируса не научился, все могут только догадываться”, – отметил он.

По его словам, власти вводят определения карантинных мер и необходимости их внедрения в уровнях – желтый, оранжевый, красный.

“Желтый – когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли, и работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый – это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализуем и закрываем. Красный – это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас”, – подчеркнул политик.

Он отметил, что все же в Кабмине хотят, чтобы с 12 мая в Украине произошли определенные смягчения карантинных мер. Поэтому просчитываются модели, где находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важны сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест.

Как сообщал “источник”, мир следующие два года будет жить в условиях борьбы с коронавирусом.