В Тюменской области (Россия) ФСБ предотвратила попытку вооруженного нападения на школу.

Об этом сообщает ТАСС.

У 18-летнего молодого человека были изъяты гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Задержанный и свидетели подтвердили намерения о совершении теракта.

СК возбудил уголовное дело.

Ранее “источник” сообщал, что в оккупированном Россией Крыму задержали двух подростков, которые планировали устроить теракты в двух образовательных учреждениях Керчи. Удалось установить, что задержанные являются последователями Владислава Рослякова.

Напомним, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму скончался Игорь Росляков, отец устроившего трагедию в Керченском политехе Владислава Рослякова.