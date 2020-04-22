Когда в Украине запустят метро: власти сделали печальное заявление и назвали сроки

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа метро в Украине будет восстановлена не ранее 11 мая.

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Об этом он рассказал изданию “РБК-Украина”.

“Мы понимаем, что из-за одного больного человека при этих условиях через неделю уже будут тысячи больных. И это только через метро. Поэтому, чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая“, – отметил Шмыгаль.

Как сообщал “источник”, премьер-министр также заявил, что пока неизвестно, насколько мощными будут пики заболеваемости в Украине. Потому карантин будет продлен, но некоторые меры смягчат.

Отметим, по состоянию на среду, 22 апреля, в Украине зарегистрировали сотни новых случаев заражения коронавирусом и более ста смертей. На сегодня в стране насчитывается 6 592 пациента с COVID-19. За сутки обнаружили коронавирус у 467 человек.