Зимой будет настоящая катастрофа: США ужаснули прогнозом по коронавирусу

Следующей зимой в США возможна вторая волна коронавируса, которая может стать сильнее первой.

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Об этом сообщил директор Центра контроля заболеваний США Роберт Редфилд для The Guardian.

“Существует вероятность, что следующей зимой нападение вируса на нашу нацию будет на самом деле еще более сложным, чем то, которое мы сейчас переживаем”, – сказал он.

При этом по его словам, на коронавирус COVID-19 может наложиться традиционная для этого времени года вспышка гриппа, что значительно усугубит ситуацию.

“У нас одновременно будут две эпидемии: гриппа и коронавируса”, – отметил Редфилд.

По его словам, наличие двух одновременных респираторных вспышек повлечет огромную, несоизмеримую с предыдущими периодами в истории США, нагрузку на систему здравоохранения.

Как сообщал “источник”, ранее по США прокатилась волна протестов против карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Акции поддержал президент страны Дональд Трамп. Основным требованием участников было смягчить или вовсе снять жесткие меры, установленные из-за пандемии COVID-19.