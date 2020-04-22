На Луганщине 13 больных COVID-19 лечатся амбулаторно

По состоянию на 22 апреля 2020 г. в области зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. Выздоровели 3 человека.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”



Распространенность заболевания COVID-19 указано на карте.





Фото: ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”

Возрастная структура заболевших:

0-17 лет – 2 человека (7,7%);

18-29 лет – 4 человека (15,4%);

30-49 лет – 11 человек (42%);

50-65 лет -2 человека (7,7%);

65 лет и старше – 7 человек (27%).



Проводится эпидемиологическое расследование по 106 подозрениям на вероятное заражение коронавирусом.

На стационарном лечении находится 10 человек, лечатся амбулаторно 13 человек.