На Луганщине 13 больных COVID-19 лечатся амбулаторно

По состоянию на 22 апреля 2020 г. в области зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. Выздоровели 3 человека.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”
Распространенность заболевания COVID-19 указано на карте.
Возрастная структура заболевших:
0-17 лет – 2 человека (7,7%);
18-29 лет – 4 человека (15,4%);
30-49 лет – 11 человек (42%);
50-65 лет -2 человека (7,7%);
65 лет и старше – 7 человек (27%).
Проводится эпидемиологическое расследование по 106 подозрениям на вероятное заражение коронавирусом.
На стационарном лечении находится 10 человек, лечатся амбулаторно 13 человек.