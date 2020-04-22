Мир без футбола: УЕФА получил категоричные рекомендации от ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказаться от проведения международных турниров до конца 2021 года из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Placar.

Согласно информации источника, такая рекомендация была дана УЕФА во время видеоконференции, участие в которой приняли два авторитетных эпидемиолога. Специалисты спрогнозировали новую вспышку эпидемии коронавируса. Отмечается, что в ходе дискуссии стороны не смогли прийти к консенсусу, а само обсуждение вопроса вместо запланированного часа длилось 2,5 часа.

За все время пандемии от коронавируса умерли 177 496 человек (информация на 09:30). Число выздоровевших при этом составляет 686 608 человек.

Ранее “источник” сообщал, что в Украине отменили престижный футбольный турнир.