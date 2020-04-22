Белокуракинским спасателям передали дезинфекционные распылители

Белокуракинскому МРО ГСЧС Украины передано оборудование для осуществления санитарной обработки – дезинфекционные распылители.

Об этом сообщает пресс-служба Белокуракинской районной государственной администрации.

Передача состоялась по решению районной комиссии ТЭБ и ЧС и распоряжения и.о. председателя Белокуракинской райгосадминистрации Сергея Щебетенко.

“Учитывая массовость заболевания, легкость передачи инфекции в период эпидемии гриппа и COVID-19 необходимо более тщательно проводить профилактические меры, в которые безусловно входит дезинфекция объектов инфраструктуры района”, – сказано в сообщении.