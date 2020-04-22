В Северодонецке и Рубежном произошли ДТП с участием велосипедистов

За минувшие сутки патрульные Луганской области зафиксировали два дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области

Так, в Северодонецке, 33-летний велосипедист двигаясь на велосипеде по ул. Новикова, при повороте налево, на ул. Центральную, не справился с управлением и упал. В результате падения мужчина получил телесные повреждения. Патрульные оказали пострадавшему домедицинскую помощь и вызвали скорую. Мужчину, с травмой подбородка, госпитализировали в городскую больницу.

Второе ДТП произошло в Рубежном, на ул. Освободителей. Гражданин, управляя велосипедом, не придерживался безопасной скорости движения и безопасной дистанции, совершил наезд на автомобиль ВАЗ 21063, который остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. От удара велосипедист перелетел через багажное отделение автомобиля, разбил стекло, и оказался на заднем сиденье автомобиля. К счастью, травмы мужчина не получил.

В отношении него патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и вынесли постановление по ст. 127 КУоАП (нарушение ПДД велосипедистами).

Фото: Патрульная полиция в Луганской области



Фото: Патрульная полиция в Луганской области