Сотни заражений за сутки и новые смерти: статистика по коронавирусу в Украине на 22 апреля

По состоянию на среду, 22 апреля, в Украине зарегистрировали сотни новых случаев заражения коронавирусом и более ста смертей.

Британия уже говорит о карантине до 2021 года: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщают на сайте Аппарата СНБО Украины.

На сегодня в стране насчитывается 6 592 пациента с COVID-19. За сутки обнаружили коронавирус у 467 человек.

Отмечают, что 175 человек скончались вследствие заболевания. А 467 людей выздоровели.

В то же время в мире насчитывается 2 565 526 зараженных COVID-19. Умерли 177 509 человек. Выздоровели за все время пандемии 686 665 людей.

Как сообщал “источник”, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, когда в Украине начнет работать общественный транспорт и снова будут летать самолеты, что позволит украинцам спланировать отпуск.