В ВСУ разгорелся скандал из-за увольнения боевого полковника, сотрудничавшего с НАТО: фото

Министр обороны Андрей Таран отправил в запас полковника Вооруженных сил Украины Виктора Кевлюка, который имел опыт сотрудничества с НАТО и был в АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена военного Ирина Кевлюк.

Она задается вопросом, неужели государству не нужен такой специалист.

“Стандарты НАТО? j-структура? Ну-ну… Если вдруг, друзья, услышите, что “нет кадров, все не так”, – вспомните мой пост”, – возмутилась женщина.

Она добавила, что в 2014 году ее муж окончил первый факультет Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Сейчас в ВСУ из выпускников вуза остался только один человек.

“Почему государство потратило средства на подготовку специалистов, а потом ничего не предложило? Плохо учили? Зачем дали дипломы? Почему зря потрачены средства налогоплательщиков? Кадровая политика в ВСУ – “обнять и плакать”, – написала Кевлюк.

Пользователи сети в комментариях поддержали женщину.

“Опять разрушается армия”, – считает одна из подписчиц Кевлюк.

Ранее “источник” сообщал, что руководство Вооруженных Сил Украины обратилось к министру обороны и правительству с просьбой начислить им дополнительные надбавки на особый период в размере от 372% до 10%, в зависимости от ранга.