Получил больше, чем Зеленский: названа зарплата главы ОПУ за март

Заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за март оказалась почти вдвое выше чем у президента Владимира Зеленского – он заработал 42 тыс. гривен.

Об этом сообщают “Українські Новини”.

“Руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку в марте 2020 начислена заработная плата в сумме 41 965 гривен”, – сказано в ответе Государственного управления делами.

Его должностной оклад составил 15,4 тыс. гривен, надбавки за интенсивность труда и за работу в условиях режимных ограничений – 15,3 тыс., а выплаты за период служебных командировок, премия и индексация зарплаты – 11,3 тыс. гривен.

Первому заместителю руководителя Офиса Президента Сергею Трофимову за март было начислено 38,4 тыс. гривен зарплаты.

Мартовская зарплата заместителей Ермака составила: 41,9 тыс. гривен – у Игоря Жовквы, 35 тыс. гривен – у Анны Коваленко, 34,4 тыс. – у Кирилла Тимошенко, по 34,3 тыс. – у Андрея Смирнова и Юрия Костюка, 32,9 тыс. – у Юлии Ковалив и 10,2 тыс. гривен – у назначенной 12 марта Юлии Соколовской.

“Общая сумма заработной платы пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в марте 2020 года составляла 46 276 гривен”, – говорится в ответе.

Ее должностной оклад составил 24,6 тыс. гривен, премия и выплаты за период служебных командировок – 11,8 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда – 9,8 тыс. гривен.

Налоги и сборы с их зарплат составили от 6,7 тыс. до 9 тыс. гривен, соответственно надлежащая к выплате сумма была ниже.

Как сообщал “источник”, в марте руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко получил более 121 тыс. грн зарплаты. За февраль Клименко получал около 80 тыс. грн заработной платы. Таким образом, его надбавки увеличились за месяц фактически вдвое.

Также стало известно, сколько получают лидеры “Слуги народа” и другие депутаты Рады.