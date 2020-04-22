В больницах и моргах нет: в оккупированном Крыму загадочно пропал топ-чиновник из России

В оккупированном Российской Федерацией Крыму загадочно пропал замминистра культуры Москвы 47-летний Леонид Ошарин.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, Ошарин уехал по делам в Краснодарский край. 25 марта таксист отвез его в Ялту, а 30 марта его видели там в последний раз.

“Сохранилась видеозапись, где, вероятно, Ошарин выходит из такси: впрочем, лица его там не видно. Ни в больницах, ни в моргах города чиновника не нашли. Заявления от родственников не поступало: предположительно, близкие хватились только 18 апреля и позвонили в местную полицию”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что до назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Ошарин был директором Московского академического театра им .Вл. Маяковского, директором театра Et Cetera под руководством А. Калягина, а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

Как сообщал “источник”, ранее в Крыму жестоко убили племянника известного крымского татарина.