Оставили без денег: под Днепром врач объявила голодовку из-за “урезания” зарплат, фото и видео

Во вторник, 22 апреля, в Днепре объявила голодовку генеральный директор областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко из-за медицинской реформы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По ее словам, голодание – акция протеста в поддержку врачей со всей Украины, которым после начала второго этапа реформы медицинской отрасли не будут доплачивать зарплату.

Во время голодания она намерена находиться на рабочем месте и выполнять свои обязанности.

“Из-за реформы, которая началась с 1 апреля, врачи страны без заработной платы. Сейчас, если больницы выплатили аванс, то на заработную плату, за очень маленьким исключением, денег нет. Для того, например, чтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 миллиард 300 миллионов государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 миллионов, то есть в 4,5 раза меньше”, – сказала Шевченко.

Условия, в которых оказались медики областной реабилитационной больницы, действительно нечеловеческие: “160 живых людей получили 148 тыс. аванса” – возмущена Инесса Шевченко.

В пересчете на одного человека за вычетом налогов, каждый получит около 700 гривен.

“… Звонят врачи со всей Украины, они поддерживают меня. Для них мой поступок – как свет в конце тоннеля. И я не могу подвести людей, это моя принципиальная гражданская позиция”, – говорит Инесса Шевченко.

О намерениях объявить голодовку Инесса Шевченко написала 17 апреля на своей странице в Facebook. Акция, которую начала 21 апреля, бессрочная, говорит врач. Она также надеется, что ее протест поддержат коллеги в Украине и за рубежом.

Ранее “источник” сообщал, что киевские медики, работающие с больными коронавирус COVID-19, получили доплату за работу по март.