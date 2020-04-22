Воронки и осколки снарядов: жуткие последствия атак боевиков на Донбассе показали на видео

Украинские военные показали последствия вражеских атак на Донбассе – воронки, посеченные деревья и осколки снарядов демонстрируют, что ни о каком прекращении огня речь не идет.

Соответствующее видео обнародовано на странице фонда “Вернись живым” в Facebook.

По словам бойцов, только за одно утро российские оккупанты выпустили по позициям вблизи Павлополя более 40 мин, но достойный ответ со стороны Вооруженных сил заставил противника замолчать.

Военные ВСУ уточняют, что в последнее время боевики начали устраивать провокации чаще, ведут обстрелы даже во время приезда журналистов на передовую.

“На седьмом году войны мы не верим в то, что оккупанты будут придерживаться любых договоренностей. Мы верим в силу и мощь украинской армии”, – подчеркнули волонтеры фонда.

Как сообщал “источник”, 20 апреля боевики на Донбассе трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Среди украинских бойцов – один убитый и двое раненых.