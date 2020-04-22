Эстония попала в громкий скандал из-за “пропагандистской” карты с Крымом в учебниках, фото

В эстонском учебнике для школьников обнаружили карту Европы, на которой Крым был обозначен как территория России.

Об этом сообщает ERR.

Неправильную карту Европы обнаружили в книге по английскому языку для школьников, обучающихся в 7 классе “I love English 7”. Всего ее используют в приблизительно 200 школах по всей Эстонии.

Карту обнаружила одна из представительниц украинской общины, сын которой учится по этому учебнику.

Оказалось, что учебник был издан еще в 2018 году издательством Studium.

“Напечатанная карта была взята из свободного доступа, то есть она бесплатная. Поскольку в этом случае речь идет про учебник по языку, то содержанию карты – ни в географическом, ни в политическом смысле – мы значения не придали. Так эта ошибка сюда и закралась. Но до сих пор, в течение практически двух учебных лет, нам никто об этом не сообщал”, – рассказал директор издательства Ааво Кенник.

Издательство изначально планировало разослать всем исправленную страницу с картой. Однако в министерстве образования выступили с другим предложением – чтобы издательство изъяло неправильные страницы и заменило их на новые. То есть по сути отправить в школы уже новые учебники. Такая работа обойдется в 10-20 тысяч евро.

Ранее “источник” сообщал, что севастопольский пловец-марафонец Олег Софяник подал заявление о выходе из гражданства России, которое его вынудили получить после аннексии Крыма.