Когда в Украине заработает транспорт и начнут летать самолеты: названы сроки

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, когда в Украине начнет работать общественный транспорт и снова будут летать самолеты, что позволит украинцам спланировать отпуск.

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Об этом он заявил в интервью “BBC News Украина”.

“Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет”, – сказал Криклий.

По его словам, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота. Если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международных рейсов.

Криклий уточнил, что первыми после карантина заработают пригородные электрички.

Как сообщал “источник”, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что правительство, несмотря на планы продлить карантин до 12 мая, уже рассматривает возможность возобновления работы продовольственных рынков.