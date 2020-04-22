Мест больше нет: на Прикарпатье начинается “ад” в больницах из-за коронавируса

В Ивано-Франковской области временно приостановили госпитализацию больных коронавирусом, поскольку больницы переполнены и совсем нет мест.

Об этом сообщает местное издание “Версии”.

“В пятницу мы попросили приостановить госпитализацию в наши заведения, потому что они реально переполнены. Также большое количество врачей и медицинских сестер являются больными”, – пояснила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

Пока пациентов госпитализируют в инфекционную больницу и районные учреждения вокруг города Ивано-Франковска. Потому что 35-40% людей, которые обращаются в центральную городскую клиническую больницу, или первую городскую клиническую больницу – из районов.

В реанимации городских учреждений в тяжелых состояниях находятся 15 человек. На ИВЛ нет ни одного пациента, однако, на кислородном обеспечении сейчас находится 48 пациентов.

“Кислородная терапия дает положительные результаты, эти пациенты с меньшей вероятностью попадают в реанимацию”, – пояснила Бойко.

Лечение одного пациента в день обходится от 300 до 6500 гривен, в зависимости от тяжести состояния. Кроме того, с сегодняшнего дня в городе начинают тестировать собственной системой ПЦР-тестов. Это позволит увеличить количество выявления положительных результатов.

Напомним, что в Ивано-Франковской области зарегистрировано 556 случаев заражения людей коронавирусной инфекцией. 27 человек уже выздоровели. Зафиксировано 37 смертей.

Как сообщал “источник”, 21 апреля число зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 6 тысяч.