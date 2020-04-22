Должны работать: в Кабмине заговорили об открытии рынков в Украине

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что правительство, несмотря на планы продлить карантин до 12 мая, уже рассматривает возможность возобновления работы продовольственных рынков.

Об этом он сказал в эфире hromadske.

По словам Немчинова, Министерство экономического развития создаст специальный документ для этого, но на заседании 22 апреля решение об открытии рынков не примут.

“Как только будут сами владельцы рынков, операторы этих торговых площадей готовы к реализации (порядку, который должен создать Минэкономики – ред.), я думаю, что мы обязательно вернемся к этому вопросу. Но я не думаю, что это будет на завтрашнем заседании Кабмина”, – отметил он.

Немчинов добавил, что распоряжение о закрытии нарушили лишь несколько рынков в Харькове и Одессе, с ними работают правоохранители. В правительстве понимают, что фермеры и крестьяне должны иметь возможность реализовать свою продукцию, поэтому разрабатывается специальный порядок по обеспечению безопасного пребывания на рынках.

Как сообщал “источник”, ранее в рамках карантина из-за коронавируса COVID-19 в Одессе мэрия распорядилась закрыть рынки и перенести поминальные дни.