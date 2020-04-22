Гороскоп на 22 апреля: Ракам стоит задуматься о своих приоритетах, а Стрельцам нельзя давить на родственников

Хотите знать, что вас ждет 22 апреля? Эксперты “источник.Лайм” уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет практически обречен на успех, а кто будет негативно реагировать на все вокруг.

Овен

Из-за перепадов настроения вам может показаться, что вас сейчас вообще ничего не интересует и не радует. Это нормальная реакция на негативные волны. Чтобы этот период скорее прошел, настройтесь на позитивные мысли и общайтесь с приятными людьми.

Телец

Вы можете захотеть восстановить общение с людьми, которых когда-то обидели. Подойдите к этой идее с умом. Вы должны понимать, что кто-то может относиться к вам совсем не так, как вам бы того хотелось. Не спешите и не давите на собеседника.

Близнецы

В этот период вы будете особенно активны. Вас ждут новые идеи и планы, которые практически обречены на успех. Но не стоит пытаться получить все и сразу. Наберитесь терпения и действуйте постепенно, чтобы добиться максимальных результатов.

Рак

Вам придется задуматься о своих приоритетах. Также вероятна ситуация, в которой нужно будет пойти на определенные жертвы ради достижения цели. Вы будете готовы к такому повороту событий, поэтому этот нюанс не застанет вас врасплох.

Лев

Ваши эмоции в этот период могут сильно обостриться. Из-за них вы будете действовать нелогично. Возможно, вы даже совершите что-то, на что обычно не способны. Постарайтесь не забывать о чувствах других людей, чтобы никого не обидеть.

Дева

Ваши нервы сейчас на пределе. Возьмите себя в руки и постарайтесь отдалиться от любого негатива, иначе можете запросто заработать себе нервный срыв. Ваши эмоции контролируют разум, постарайтесь это исправить как можно скорее.

Весы

Вы думаете, что пока не готовы к принятию серьезных решений, однако, откладывать уже некуда. Возьмите себя в руки и сделайте то, что нужно. Только побеспокойтесь о том, чтобы все прошло гладко. Вы ведь не хотите никого обидеть.

Скорпион

В этот период вы будете особенно недоверчивы. Даже те, кто обычно вызывает у вас симпатию, сейчас может казаться вам врагом. Не позволяйте своим необоснованным страхам портить ваши отношения с коллегами и друзьями.

Стрелец

Эмоциональные взлеты могут сильно повлиять на ход событий. Это положительно скажется на вашей работе, а вот дома вы можете быть слишком активны. Не давите на своих родственников, они могут не разделять некоторые ваши идеи.

Козерог

Чем смелее вы будете действовать, тем круче будет ваш результат. Не бойтесь неудач, рвитесь вперед, беритесь за новые задачи. Пусть даже сейчас вам кажется, что вы не готовы к чему-то, но на самом деле ваше будущее в ваших руках.

Водолей

В первой половине дня все ваши слова будут звучать особенно убедительно. Вы даже сможете доказать свою правоту кому-то, кто ранее был настроен категорически против ваших идей. Постарайтесь не уходить от намеченного плана.

Рыбы

День будет складываться удачно, но его может омрачить внезапная ссора с каким-то важным для вас человеком. Не думайте, что вы умнее всех. Если кто-то не принимает вашу точку зрения, вполне вероятно, что она и правда не является правильной.

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