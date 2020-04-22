Дожди отступят, но много солнца можно не ждать: прогноз погоды на 22 апреля

В среду, 22 апреля, в Украине сохранится прохладная погода, в некоторых областях ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха на большей части территории страны ожидается от 14 до 16 градусов тепла. В восточных областях, Сумах, Запорожье и Крыму будет несколько холоднее – от 12 до 14 градусов.

Небольшие дожди прогнозируются на севере Украины – в Житомирской, Сумской и Черниговской областях.

В Киеве осадков не ожидается, температура воздуха в столице – от 15 до 17 градусов выше нуля днем, и от 3 до 5 ночью.

Как ранее сообщал “источник”, по прогнозам народных синоптиков серьезного потепления в Украине стоит ждать не раньше мая.