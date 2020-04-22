Эвакуировали не всех: жители сгоревших сел под Житомиром рассказали про огненный “ад”, видео

Жители сел, которые стали жертвами пожаров Житомирской области, покидали свои обгоревшие жилища на собственных автомобилях, некоторые уходили пешком со скотиной.

Видео с места эвакуации опубликовал Telegram-канал Pavlovskynews.

По словам жителей сгоревших на Житомирщине сел, эвакуацию населения проводили сотрудники полиции и ГСЧС, однако помочь всем у них не было даже физической возможности. На помощь приходили сельские власти. В частности, секретарь сельсовета вывозил людей на служебном автомобиле.

Часть погорельцев покинула села на собственных автомобилях. Некоторые люди отказывались бросать скотину и уходили вместе с ней пешим ходом.

Как сообщал “источник”, ранее в СНБО заявили, что к поджогам, ставшими причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.