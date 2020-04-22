Эвакуировали не всех: жители сгоревших сел под Житомиром рассказали про огненный “ад”, видео

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Жители сел, которые стали жертвами пожаров Житомирской области, покидали свои обгоревшие жилища на собственных автомобилях, некоторые уходили пешком со скотиной.

Видео с места эвакуации опубликовал Telegram-канал Pavlovskynews.

По словам жителей сгоревших на Житомирщине сел, эвакуацию населения проводили сотрудники полиции и ГСЧС, однако помочь всем у них не было даже физической возможности. На помощь приходили сельские власти. В частности, секретарь сельсовета вывозил людей на служебном автомобиле.

Часть погорельцев покинула села на собственных автомобилях. Некоторые люди отказывались бросать скотину и уходили вместе с ней пешим ходом.

Как сообщал “источник”, ранее в СНБО заявили, что к поджогам, ставшими причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.