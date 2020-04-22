В Беларуси начинается паника из-за коронавируса: опубликованы фото и видео

В Беларуси, несмотря на заявления президента Александра Лукашенко и отсутствие жестких карантинных мер, многие люди боятся коронавируса и отказываются отпускать детей в школу.

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Об этом сообщает БелТА.

В Беларуси дважды продлевали школьные каникулы, которые должны были завершиться 30 марта, однако на 20 апреля было запланировано возобновление учебного процесса. Школы открылись, однако в некоторые классы не пришел никто.

Отмечается, что охотнее всего детей отправляют в школы жители сельской местности, где зафиксировано меньше случаев заболевания.

Также в соцсетях распространяют многочисленные фото, с каретами “скорой помощи” и медиками в защитных костюмах. Как отмечается, “скорые” вызывают и те люди, которые только подозревают у себя болезнь. Некоторые считают, что власти скрывают статистику по коронавирусу.

Напомним, подробнее о ситуации с коронавирусом в Беларуси читайте в материале “источника”: Лукашенко может передать власть женщине, у него есть две кандидатки – белорусский бизнесмен.