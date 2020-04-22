На улицах люди в спецзащите: появились фото из охваченного коронавирусом города под Одессой

В городе Подольске Одесской области, где из-за вспышки заболевания коронавирусом усилили карантинные противоэпидемические мероприятия, начали проводить дезинфекцию улиц и зданий.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующие фото.

“Сейчас нахожусь в Подольске. Это центр моего округа. Здесь произошла вспышка коронавируса. Около 40 человек заболело. (Чтобы вы понимали цифры, то в миллионной Одессе чуть больше заболевших. А это город на 40 тысяч человек.) Уже есть летальные случаи”, – написал нардеп.

По его словам, в город на данный момент ввели подразделения Нацгвардии для патрулирования. Кроме того, здесь проводят усиленную дезинфекцию.

Как сообщал “источник”, во вторник, 21 апреля, из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом среди медработников в городе Подольске Одесской области закрыли на карантин местную больницу.