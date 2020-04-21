Это нелюди! Под Сумами разгорелся скандал из-за убийства редкого животного на Пасху, фото

В Сумской области нашли убитой самку редкого животного – зубра, как считают эксперты, ее убили браконьеры.

Об этом рассказал сотрудник Конотопского лесного хозяйства Евгений Лаврик в Facebook.

Он уточнил, что на место происшествия уже прибыли полиция и эксперты, они проводят следственные действия.

“Друзья в Сумском ОУЛОХ ЧП. В лесных массивах Бочечковского лесничества Конотопского лесхоза нашли убитую самку зубра. Сейчас весь наш отдел охраны и защиты леса лесхоза на месте происшествия. С нами полиция и эксперты“, – отметил он.

Также чиновник лесхоза сообщил о возможных убийцах животного, по его словам, есть свидетели, которые видели браконьеров неподалеку.

“Есть подозрения. Накануне видели местных парней неподалеку, которые ранее уже имели проблемы с законом по браконьерству. Если бы самка оказалась беременна, верите, сам бы этим дельцам шею свернул. Простите за эмоции, но эти нелюди видимо и правда оборотни. В такой светлый день – Пасху Христову – такое страшное преступление совершить“, – добавил он.

Как сообщал “источник”, ранее на в Кении браконьеры ради мяса и кожи убили самку белого жирафа, ее детеныш умер от голода.