Опечатанный гроб увезли под охраной: в Беларуси коронавирус убил работника школы, фото

В Беларуси от осложнений коронавирусной инфекции умер сотрудник минской гимназии, семье даже не дали возможности проститься с ним – гроб опечатали и под охраной увезли в крематорий.

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Об этом сообщает TUT.BY.

Как рассказал сын умершего Денис, буквально за несколько дней до трагедии Анатолий отметил свой 57 день рождения. По словам сына, это был “крепкий мужчина, не курил, не ходил особо по врачам и был достаточно здоров”.

Через несколько дней после смерти мужчины, его жена оказалась в больнице с пневмонией и COVID-19, остальные члены семьи сейчас на изоляции.

“7 апреля мы встретились с отцом, он улыбался, никаких жалоб на здоровье. Я тогда не знал, что видел папу последний раз… Он до последнего ходил на работу, а 9 апреля у него поднялась температура до 39,5. Мама вызвала врача на дом, он осмотрел папу и отказал в вызове скорой“, – рассказал Денис.

Утром Анатолий сам поехал в поликлинику, отсидел в очереди, сделал снимок — и сразу же двусторонняя пневмония. Мужчина сам приехал в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и тут же был госпитализирован.

“Мест не было, и папу положили в помещение для медперсонала, переоборудованное под палату. Ему ставили капельницу несколько раз в день, давали таблетки, уколы. Папе становилось хуже. Через два дня, 12 апреля, его перевели в реанимацию, стали давать кислородную маску. Без нее он даже не мог выйти в уборную, падал. Я спрашивал в больнице, что нужно, возможно, не хватает каких-то лекарств, мы бы постарались достать: “Все есть, мы лечим по протоколу, не переживайте“, — вспоминает сын.

Утром 16 апреля Анатолий умер. Его тело не отдавали семье два дня.

“А утром 18 апреля бюро ритуальных услуг, куда мы обратились, связалось с нами: им отдали опечатанный гроб, в крематорий везли его с охраной, чтобы никто не открыл. Я не знаю, этот день можно считать похоронами или нет? Нас к папе не подпустили, опознания не было, а я хотел попрощаться…“, – рассказывает сын.

Как сообщал “источник”, в городе Витебске, Беларусь, умерла 41-летняя медсестра областной клинической больницы, у нее была пневмония, и ей подтвердили коронавирус.