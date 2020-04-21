Рада рассмотрит вопрос по “антиколомойскому закону”: источник назвал дату

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, где рассмотрят вопрос по “антиколомойскому закону”, состоится в пятницу, 24 апреля.

Как стало известно “источнику”, на этом заседании будет рассматриваться вопрос постановления, зарегистрированного Александром Дубинским, об отмене изменений в Регламент по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Данное голосование, а вернее отказ от его принятия, позволит запустить рассмотрение законопроекта о запрете денационализации банков (так называемый “антиколомойский закон”) по ускоренной процедуре.

Отметим, что заседание начнется в 13:00.

Напомним, для того, чтобы включить “зеленый свет” Международному валютному фонду Верховной Раде остается проголосовать во втором чтении за “антиколомойский” законопроект. Что вполне возможно, учитывая поддержку со стороны “Голоса”, ЕС и “Доверия”, но лишь усилит раскол внутри СН.

Подробнее о голосовании за “антиколомойский закон” читайте в материале “источника”: Коломовирус: как Рада голосовала за законопроект о “ПриватБанке”.