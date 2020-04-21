Появилась пикантная фотожаба на ослабление карантина в Украине

Смягчение условий карантина в Украине, который в Министерстве здравоохранения предлагают продлить до 12 мая с возможностью посещения некоторых объектов, в частности, музеев и библиотек, стало поводом для шуток в сети.

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Забавной фотожабой отреагировал на предложение Минздрава на своей Facebook-странице экс-командир батальона “Донбасс” Анатолий Виногородский.

На картинке изображена влюбленная пара, которая рассматривает живописное полотно в музее, при этом рука парня страстно сжимает супутницу ниже талии.

“Сходи в музей. Прикоснись к прекрасному”, – гласит надпись на фотожабе.

Напомним, что в Минздраве одним из смягчений условий карантина в Украине назвали открытие для посещения музеев, библиотек, но с четкими ограничениями по дистанции, средствам индивидуальной защиты, по термоскринингу на входе.

Как сообщал “источник”, Кабинет министров планирует продлить карантин, поскольку Украина еще не приблизилась к пику пандемии – его врачи ожидают в начале мая.