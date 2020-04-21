Давай, стреляй: в Кропивницком вооруженный неадекват пошел против полиции, видео

В Кропивницком молодой мужчина в неадекватном состоянии бросался на полицейских с ножом и битой.
Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице Киев Оперативный.
Отмечается, что инцидент произошел недалеко от местного отдела полиции. Вооруженный парень агрессивно себя вел, даже когда полицейский предупредил, что достает оружие. Он вынудил полицейского отступить и стал оскорблять его.
Успокоился он только тогда, когда на него пошли сразу несколько сотрудников полиции, судя по всему, доставших оружие и дубинки – парень поднял руки и сдался.
Как сообщал “источник”, во Львовской области 22-летний водитель BMW пытался сбежать от полицейских, травмировав двоих из них.