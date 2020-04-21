На знаменитом курорте редкие животные заняли место туристов на пляжах: видео

В Таиланде из-за отсутствия людей в рамках карантинных мер на пляже обустроили гнезда редкие виды черепах.

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Об этом сообщает The Sun.

Пресмыкающиеся начали массово строить гнезда на популярных пляжах острова Пхукет. По словам местных экологов, подобного явления там не замечали уже 20 лет.

Как отметил директор Морского биологического центра Пхукета, на острове нашли 11 гнезд кожистых черепах, что можно считать хорошим знаком, поскольку “многие районы нереста до этого были уничтожены людьми”.

“В прошлом году у нас не было такого большого количества отложенных яиц, так как черепахи погибали, попадая в рыболовные снасти”, – сказал биолог.

Отмечают, что кожистые черепахи являются крупнейшими в мире морскими черепахами. Они находятся под угрозой исчезновения в Таиланде и считаются Международным союзом охраны природы как вид, под угрозой исчезновения в мире.

Как сообщал “источник”, в курортном аргентинском городе Мар-дель-Плата морские животные вышли на опустевшие из-за карантина улицы.