Никакой справедливости: пост отчаяния киевлянина о карантине и убийстве бизнеса взорвал соцсети

В сети активно обсуждают публикацию киевлянина о том, как карантинные ограничения убивают малый бизнес.

Об этом в Facebook написал киевский бизнесмен Алексей Давиденко.

Он привел два примера несправедливого подхода к закрытию магазинов.

В частности, в Украине не закрылись во время карантина сетевые магазины электроники – люди покупают звуковые колонки, электросамокаты, игровые приставки. В помещения магазинов заходят десятки людей.

Давиденко подчеркнул, что люди в магазин могут зайти только в масках, при входе антисептики.

“Разве магазин мебели, магазин света или магазины посуды не готовы были бы так же соблюдать строгий режим на входе?! Ради того чтобы хоть что-то продавать, хоть кому-то платить зарплату и хоть как-то продержаться на плаву. Конечно, были бы готовы – но для них действует карантин и запрет на торговлю“, – возмущается бизнесмен.

Он недоумевает, почему во введении карантинных ограничений использовался выборочный подход.

“Почему одним большим и известным прямо в центре столицы на Крещатике можно впускать покупателей в зал и продавать мопеды, а другим маленьким и средним по всей стране нельзя продавать паркет, шторы или диваны“, – задает риторический вопрос Давиденко.

В качестве второго примера он привел закрытие киосков продажи кофе в разовых стаканчиках.

“Тысячи – услышьте тысячи малых предпринимателей остались без работы, а вместе с ними без работы остались молодые ребята баристы и продавцы имевшие хоть какую-то работу“, – пишет он.

Вместе с тем кофе в одноразовых стаканчиках в окне на Макдрайве Макдональдса свободно продается.

“Почему мировому гиганту Макдональдс можно в окно продавать кофе, а своей украинской малюсенькой кофейне состоящей из трёх сотрудников кормящих 3 семьи – нельзя?!”, – пишет бизнесмен.

Давиденко призвал к справедливому и равному подходу.

“Не издевайтесь над малым и средним бизнесом – у них нет денег в носке, нет подушки и нет западного инвестора. Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях – соблюдая на равных нормы и правила карантина”, – резюмировал он.

Под постом комментаторы активно поддержали автора публикации.

Как сообщал “источник”, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице уже разрабатывают планы постепенного ослабления ограничений карантина, однако вводить их в действие пока не будут спешить.