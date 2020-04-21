23 игрока заболели: в итальянском футбольном топ-клубе случилась странная эпидемия

Бельгийский нападающий миланского “Интера” Ромелу Лукаку сообщил, что в январе почти все игроки основного состава команды заболели.

Слова футболиста приводит Football Italia. Он сообщил, что у одноклубников были жар и кашель, но тесты на коронавирус никому не проводили.

“В декабре мы неделю отдыхали, а затем приступили к тренировкам. Оказалось, что 23 из 25 игроков были больны. Один из защитников (Милан Шкриньяр – прим. “источника”) в матче с “Кальяри” попросил замену еще в первом тайме, так как едва не потерял сознание. У всех были кашель и жар. Во время предматчевой разминки мне было жарче, чем обычно”, – сказал Лукаку.

Напомним, что Италия на протяжении длительного времени была очагом заболевания коронавирусом в Европе. В настоящее время в стране зарегистрировано почти 184 тысячи случаев заболевания коронавирусом. От заболеваний, вызванных вирусом, умерли более 24 600 человек.

Ранее сообщалось, что украинский футболист показал, что сейчас происходит в итальянском Бергамо.