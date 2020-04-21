На “волнах” коронавируса: сети взорвали пародии на фильм “Титаник”, снятые медиками

Медики, которые борются с коронавирусом по всему миру, снимают забавные ролики, как они “плывут” на каталках под звуки мелодии из фильма “Титаник”.

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На кадрах врачи, медсестры, санитарки, а иногда и охранники больниц медленно едут на каталках, используя вместо весел подручные предметы – ручки от швабр, предупреждающие таблички и даже костыли.

Пользователи поддержали оптимизм медиков и способность шутить в такое непростое для них время.

“Уважуха таким. С ног валятся, а держатся и шутят!”, “Молодцы больше позитива, люди”, “У медиков самое высокое чувство юмора, они столько насмотрелись что остаётся смех”, “Это хорошо, когда на работе присутствует позитив!”, “Лучшие! Мое сердце со всеми вами!! Спасибо за все, что вы делаете“, – пишут комментаторы.

Как сообщал “источник”, медики Луцкого центра первичной медицинской помощи порадовали сеть забавным “антикоронавирусным танцем”.