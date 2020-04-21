Украинцев предупредили про два пика заболеваемости коронавирусом: когда их ждать

Украину ждет два пика заболеваемости коронавирусом – вторая вспышка эпидемии произойдет, когда зараженных COVID-19 будет 60 тысяч.

Германия ослабляет карантин, а Украина в ожидании пика: как меняется ситуация с коронавирусом (обновляется)

Об этом в прямом эфире PavloskyNEWS заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

“Мы достигнем пиковой нагрузки на систему здравоохранения, когда у нас будет официально зарегистрировано порядка 10 тысяч больных. Это будет первый пик. Следующая пиковая нагрузка будет, когда мы зарегистрируем 60 тысяч больных с COVID-19“, – сказал Кравченко.

Также медик раскритиковал методы борьбы украинских врачей с коронавирусом. Речь идет о домашнем лечении зараженных COVID-19 с легкой формой болезни, тогда как в Китае таких больных лечили в стационаре.

По словам Кравченко, нынешнее количество инфицированных в Украине можно смело умножить в 2 с половиной раза. Такой вывод он сделал, ссылаясь на британских медиков, которые установили, что один больной коронавирусом по статистике может заразить в комнате с 10 людьми – больше двух, но не более трех человек.

Как сообщал “источник”, в Кабинете министров Украины планируют продолжить карантин из-за новых дат пика заболевания коронавирусом, однако некоторые ограничительные меры будут сняты уже на этой неделе.