Корея выделила Украине внушительную сумму для борьбы с пандемией

Правительство Республики Корея выделило Украине 700 тысяч долларов на борьбу с пандемией COVID-19.

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Эти средства пойдут на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН.

“Помощь поступит по двум направлениям. 300 тысяч долларов США будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. 400 тысяч долларов Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине“, – уточнил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Как сообщал “источник”, в конце марта в Украину из Кореи самолетом доставили 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19.