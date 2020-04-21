Батька не уберег: хоккеист из команды Лукашенко заразился коронавирусом

Хоккеист Дмитрий Мелешко из любительской команды президента Беларуси заразился коронавирусом, несмотря на скептическое отношение к болезни со стороны Александра Лукашенко.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “РИА Новости”.

“Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске. Самочувствие Александра Лукашенко? Не дождетесь!” – заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Несмотря на заболевание Мелешко, Лукашенко не собирается сдавать тест на коронавирус.

В настоящее время в Беларуси коронавирусом заразились более 6700 человек. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 55 человек.

Ранее сообщалось, что Лукашенко стал героем фотожабы из-за высказываний о коронавирусе.