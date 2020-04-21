Житель Крыма жестко высказался про паспорт РФ и обратился к Зеленскому

Севастопольский пловец-марафонец Олег Софяник подал заявление о выходе из гражданства России, которое его вынудили получить после аннексии Крыма.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, это решение мужчина принял после того, как 17 апреля российское погрануправление ФСБ отказалось выпустить его из аннексированного Крыма на территорию материковой Украины, аргументировав это наличием у Софяника российского паспорта.

“В связи с тем, что российские власти не выпустили меня из Крыма на материковую Украину, поскольку у меня есть навязанный мне паспорт гражданина России – я обратился в Министерство внутренних дел России с требованием об аннулировании моего российского гражданства. Поскольку считаю, что паспорт мне был выдан незаконно. Это нелегитимный документ“, – пояснил Софяник.

Кроме того он опасается, что если продолжит оставаться на территории Крыма, то “его в любой момент могут заключить в тюрьму или психиатрическую больницу”.

Софяник также выразил надежду, что Офис президента Украины Владимира Зеленского и аппарат уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой помогут ему покинуть Крым.

14 ноября 2019 года российские силовики задерживали Олега Софяника на административной границе между Крымом и Херсонщиной. До этого он совершил заплыв от мыса Лукулл (на западе Крыма) до бухты Омега в Севастополе. Расстояние в 30 км он преодолел за 10 часов – без отдыха и сопровождения. Этот заплыв Софяник посвятил 75-летию депортации крымских татар.

Олег Софяник – известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. По состоянию на май 2012 года Софяник осуществил более 50 марафонских заплывов, наиболее длинный из них – через Южно-Китайское море длиной 350 км.

В советское время севастополец был диссидентом. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению.

Как сообщал “источник”, бывший полузащитник симферопольской “Таврии” Густав Свенссон рассказал, как покидал Крым в 2014 году, когда он захватывался российскими военными.